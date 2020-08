Cina: ministero Commercio avvia inchiesta antidumping su vino australiano (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi c’è stata la questione di Hong Kong. L’Australia ha sospeso l’accordo di estradizione con la Regione amministrativa speciale cinese in risposta all’imposizione da parte di Pechino della nuova legge sulla sicurezza nazionale e ha avvertito i suoi cittadini di riconsiderare la loro permanenza nella città. Il premier Morrison ha anche annunciato la proroga di cinque anni dei visti di circa diecimila cittadini di Hong Kong che vivono in Australia. La Cina ha risposto esortando l’Australia a non interferire negli affari interni cinesi e riservandosi il diritto di prendere contromisure. (Cip)