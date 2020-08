Austria-Usa: firmata dichiarazione congiunta su rapporti bilaterali e impegno nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l'Austria condividono valori comuni e una lunga storia di scambi politici, economici e culturali. E' quanto viene sottolineato nella dichiarazione congiunta siglata oggi a Vienna nell'ambito della visita del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, secondo quanto riportato da una nota del Dipartimento di Stato di Washington. "Questo incontro avviene in un periodo di sfide", osservano i governi di Austria e Usa nella dichiarazione congiunta, evidenziando che riguardo la pandemia del Covid-19 serve un impegno comune come anche per una "rapida ripresa" dell'economia. "I Balcani occidentali sono una regione dove Austria e Stati Uniti hanno lavorato insieme per promuovere la pace e la stabilità per molti anni", sottolineano le due parti ricordando in particolare le missioni di pace in Kosovo e Bosnia Erzegovina. (segue) (Geb)