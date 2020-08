© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale speciale per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), organismo con sede all’Aia, ha convocato Sadri Selimi, ex membro dell’Uck, in quanto sospettato di aver commesso crimini di guerra. È quanto riferito dall’emittente televisiva “Klan Kosova” che cita il post su Facebook di un altro ex membro dell’Uck, Safet Hasani. (Alt)