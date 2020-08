Usa: Hillary Clinton, ci vogliono più monumenti per le suffragette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hillary Clinton oggi ha spinto per la creazione di più monumenti alle suffragette di spicco, mentre la nazione si divide su quali statue meritino di rimanere al loro posto. Ne parla il sito di approfondimento politico "The Hill". "Molte di queste donne meritano delle statue", ha detto Clinton nell'ambito di un evento virtuale della Commissione del Centenario del Suffragio delle Donne. Ha nominato Ida B. Wells, Sojourner Truth e Alice Paul tra le donne che dovrebbero essere considerate come monumenti commemorativi. "Quando pensiamo, OK, se vogliamo avere dei monumenti fisici visibili, perché non celebriamo quelle donne che ci hanno reso un'unione più perfetta?", ha chiesto Clinton. Gli attivisti hanno rinnovato gli appelli per rimuovere i monumenti che commemorano le figure confederate e i suprematisti bianchi in mezzo alle proteste per la disuguaglianza razziale scatenata dall'uccisione di George Floyd a Minneapolis. Altri hanno anche denunciato la mancanza di diversità tra le figure commemorative negli Stati Uniti. (Nys)