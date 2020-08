Brasile: presidente della banca statale Bndes positivo al Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già otto dei ventitré ministri che compongono il governo del Brasile hanno contratto il Covid-19. Prima di lui, Walter Braga Netto, primo ministro della Casa Civile, Augusto Heleno, ministro dell'Ufficio di sicurezza istituzionale, Bento Albuquerque, Miniere ed energia, Milton Ribeiro, Istruzione, Marcos Pontes, Scienza, tecnologia e innovazioni, Onyx Lorenzoni, Cittadinanza e Wagner Rosario, controllore generale dell'Unione. Il presidente Bolsonaro, per parte sua, ha ripreso a inizio della scorsa settimana le ordinarie attività presso il palazzo presidenziale del Planalto, dopo aver annunciato, lo scorso 25 luglio, di essersi ripreso dal Covid-19. Anche la moglie del presidente Bolsonaro, Michelle, è risultata positiva al test per il Covid-19.Lo stesso presidente Bolsonaro, aveva ripreso a fine luglio le ordinarie attività presso il palazzo presidenziale del Planalto, dopo aver annunciato di essersi ripreso dal Covid-19. Nelle settimane trascorse in isolamento da quanto era risultato positivo al coronavirus all'inizio del mese, il presidente aveva svolto la sua attività, firmando i documenti in formato digitale, tenendo riunioni e partecipando a cerimonie in videoconferenza. Insofferente alla condizione, nonostante la raccomandazione di totale isolamento, il presidente è stato però visto più volte camminare intorno al Palacio da Alvorada, accompagnato dalle guardie del corpo e da alcuni suoi collaboratori, e ripreso in più occasioni senza mascherina, anche mentre andava in giro in moto e conversava con addetti alle pulizie.Bolsonaro aveva denunciato la positività al nuovo coronavirus in un primo test, il 7 luglio, e il secondo, il 14. In entrambi i casi il capo dello stato aveva assicurato di sentirsi sostanzialmente bene, anche grazie all'uso della clorochina, il farmaco antimalarico cui alcuni esperti, contro il grosso della comunità scientifica internazionale, attribuiscono un potenziale di cura per la malattia del nuovo coronavirus. "Consiglio di andare dal proprio medico e parlargli. Nel mio caso un medico militare mi ha raccomandato idrossiclorochina e ha funzionato. Sto bene, grazie a Dio", ha detto durante una trasmissione sui social media. Si tratta, ha ribadito più volte Bolsonaro, di una malattia da cui devono guardarsi gli anziani e le persone con malattie pregresse, ma che nel resto della popolazione non autorizza atteggiamenti di "panico". (segue) (Brp)