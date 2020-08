Brasile: presidente della banca statale Bndes positivo al Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi sono in questo senso gli inviti contrari all'allarmismo e alla necessità di non rendere più pesanti le conseguenze economiche della crisi. "Bisogna stare attenti, soprattutto per le persone più anziane e che hanno problemi di salute. Gli altri, devono fare attenzione ma senza entrare in panico. La maggior parte delle persone, se contaminate non sentiranno nulla e staranno benissimo", ha detto Bolsonaro ricordando di aver detto "sin dal principio che questo virus era sovrastimato". Un approccio con al centro anche la necessità di salvaguardare l'economie e che lo ha portato a promuovere scelte di sanità pubblica discusse istituzioni e organi di governo locale. "La vita continua, e tutti siamo preoccupati per la propria attività economica. Dobbiamo continuare a lavorare. In caso contrario l'economia si troverebbe in una situazione complicata, Come detto in passato non possiamo combattere il virus e avere come effetto di questa lotta qualcosa di peggiore del virus stesso". (segue) (Brp)