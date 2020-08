Usa: il Covid-19 è ora la terza causa di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Covid è ora la terza causa di morte negli Stati Uniti - prima di incidenti, lesioni, malattie polmonari, diabete, Alzheimer e molte, molte altre cause", ha detto il dottor Thomas Frieden, un ex direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. "Il tasso di mortalità di Covid-19 è anche molto più alto negli Stati Uniti che in molti altri paesi", ha detto Frieden. "La scorsa settimana, gli statunitensi hanno avuto otto volte più probabilità di essere uccisi da Covid rispetto agli europei", ha detto.Una malattia che non esisteva nemmeno un anno fa ha ormai contagiato più di 5,4 milioni di statunitensi e ne ha uccisi più di 170 mila. Gli Stati Uniti hanno registrato una media di oltre mille morti per coronavirus al giorno nelle ultime tre settimane.(Nys)