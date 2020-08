Argentina: coronavirus, migliaia di manifestanti in strada contro la quarantena e il governo Fernandez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno manifestato questo lunedì in diverse città dell'Argentina contro la limitazione delle libertà imposte dalla quarantena in vigore nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Le manifestazioni hanno raccolto un appello social partito dall'opposizione che fa capo all'ex presidente Mauricio Macri. Ma alla protesta contro la quarantena si sono sommati anche slogan contro la corruzione, il progetto di riforma della Giustizia del governo di Alberto Fernandez, e l'insicurezza. Il principale raduno è stato nel centro della capitale Buenos Aires, dove ha assistito una significativa moltitudine di persone ed auto in evidente violazione delle misure di distanziamento sociale in vigore. Tra gli assistenti alla protesta che si è protratta per l'intero pomeriggio senza che si registri alcun intervento delle forze dell'ordine, anche gli ex ministri della Sicurezza e delle Comunicazioni del precedente governo di Mauricio Macri, rispettivamente Patricia Bullrich ed Hernan Lombardi. (segue) (Bua)