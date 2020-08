Canada: scandalo beneficenza, si dimette il ministro delle finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle finanze canadese, Bill Morneau, si è dimesso dopo settimane di speculazioni sul suo futuro a seguito di uno scandalo legato al mondo della beneficenza che ha scosso il governo della minoranza liberale. Lo riporta il sito "The Star". Morneau ha detto in conferenza stampa che si dimetteva anche da deputato. Morneau è accusato di aver ricevuto regalie e viaggi dall'ente benefico We Charity, a cui il governo canadese avrebbe assegnato l’incarico di gestire fino a 43 milioni di dollari per un programma di borse di studio nell’ambito del piano di sostegno al post Covid. Sono coinvolti nello scandalo anche la madre, il fratello e la moglie del primo ministro Justin Trudeau. (Nys)