Usa: Al Gore, Trump sta mettendo "il ginocchio sul collo della democrazia"

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Al Gore, ha detto domenica che il presidente Donald Trump sta "mettendo il ginocchio sul collo della democrazia statunitense" non fornendo ulteriori finanziamenti in vista delle elezioni per le Poste americane (Usps). In un'intervista con Anderson Cooper dell'emittente "Cnn", Gore ha detto che con un maggior numero di persone che probabilmente voteranno per posta, data la pandemia del coronavirus, è imperativo che il servizio postale abbia fondi sufficienti. Gore ha anche suggerito che le misure di risparmio messe in atto dal direttore generale delle Poste, Louis DeJoy, sono state politiche e "un atto di disperazione" da parte dell'amministrazione. Tali misure sono state criticate per il rallentamento delle consegne. "Durante una pandemia, ci sono molti elettori anziani ed elettori di tutte le età con condizioni preesistenti che temono di non poter respirare in modo sicuro in fila per votare", ha detto Gore. "Manomettendo il servizio postale, sta in effetti e cercando di rendere impossibile il voto per posta", ha aggiunto.(Nys)