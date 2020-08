Kosovo: parlamento discute su pacchetto da 365 milioni di euro per ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento di Pristina è riunito oggi per approvare in prima lettura il pacchetto di aiuti per la ripresa economica da 365 milioni di euro annunciato ieri sera dal premier kosovaro Avdullah Hoti. Secondo il premier kosovaro, l'impiego dei fondi per la ripresa economica dopo l'emergenza Covid-19 sarà "del tutto trasparente" e includerà Camere di commercio, professionisti indipendenti e comuni. Il parlamento kosovaro è chiamato inoltre ad approvare in seconda lettura la bozza di legge sulla prevenzione e la lotta contro il Covid-19. Il Kosovo ha registrato nei giorni scorsi un'impennata dei casi di contagio da Covid-19, con la media settimanale dei nuovi contagi giornalieri sopra le 200 unità. Il Movimento Vetevendosje, all'opposizione, intende presentare una mozione di sfiducia per denunciare l'operatore del governo. Il leader del Vetevendosje, l'ex premier Albin Kurti, ha dichiarato che il Kosovo è diventata "la Bergamo dei Balcani", facendo riferimento in questo modo ad una presunta assenza di interventi efficaci da parte del governo per frenare la pandemia nel paese.(Kop)