Usa: Harris, Trump si impegnerà in tattiche sporche contro di me

- Il candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha detto che il presidente Donald Trump e la sua campagna elettorale si "impegneranno in menzogne" e "inganni" dopo che la scorsa settimana Trump ha lanciato una nuova cospirazione sulla idoneità di Harris a ricoprire il suo ruolo. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Si impegneranno nel tentativo di distrarre dai problemi reali che stanno avendo un impatto sulla gente", ha spiegato Harris in un'intervista rilasciata domenica a "TheGrio", un sito Web americano con notizie, opinioni, intrattenimento e contenuti video rivolti agli afroamericani. "E mi aspetto che si impegneranno in tattiche sporche. Ma noi saremo pronti". Harris sarebbe il primo vicepresidente nero e sudamericano. Sabato Trump, che ha spinto simili cospirazioni sull'ex presidente Barack Obama, ha detto che non avrebbe "inseguito" le domande sull'idoneità di Harris, ma non ha liquidato come false le teorie di cospirazione sul conto della senatrice.Immagine(Nys)