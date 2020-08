Calcio: finisce l'era Pallotta, l'As Roma passa a Friedkin "impegno totale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la firma, il consiglio di amministrazione ha nominato Dan Friedkin presidente e Ryan Friedkin, Marc Watts, Eric Williamson, e Ana Dunkel. Guido Fienga manterrà la carica di amministratore delegato della As Roma. Dan Friedkin, amministratore delegato e presidente di The Friedkin Group, ha affermato in una nota: “Siamo entusiasti di unirci alla famiglia dell’A.S. Roma". "Il nostro impegno nei confronti della Roma è totale. Saremo molto presenti a Roma, una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio. Riconosciamo che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte vitale dell'anima di Roma, e questa è una responsabilità che prenderemo sempre molto sul serio e umilmente”.“Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Jim Pallotta ed i suoi partners per tutto ciò che hanno fatto per il club. Jim e la sua squadra sono stati di grande aiuto nel preparare questa transizione graduale e noi gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”.“In qualità di proprietari del business, intendiamo identificare e incoraggiare management, teams e leadership forti. Guido Fienga ha dimostrato di essere un ottimo amministratore delegato per la Roma e insieme abbiamo costruito un ambizioso piano strategico. Gli forniremo tutto il supporto, l’assistenza e i mezzi necessari per sviluppare tali piani e per aiutarlo a rimanere focalizzato nel corso delle cruciali prossime settimane; sarà soprattutto la sua voce a parlare per l'As Roma. La nostra visione condivisa per il club e la squadra è quella di privilegiare un approccio di investimento sostenibile e a lungo termine piuttosto che soluzioni rapide di dubbia durata”."Non posso infine non riconoscere l'incredibile forza, la passione e la lealtà dei tifosi e della curva Sud. Saremo al vostro fianco nello sviluppo di questa squadra e nella sfida per i trofei del futuro. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare e di cominciare la nostra nuova stagione". (segue) (Rer)