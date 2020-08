Calcio: finisce l'era Pallotta, l'As Roma passa a Friedkin "impegno totale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente, James Pallotta, ha affermato: “Voglio solo augurare a Dan, Ryan ed a ciascuno dell’As Roma – calciatori, staff e tifosi – buona fortuna per il futuro. Come tutti i tifosi della Roma nel mondo, mi auguro che The Friedkin Group possa ripartire da ciò che abbiamo costruito nel corso degli ultimi otto anni, trasformando la Roma in un club realmente internazionale, e portare la As Roma al prossimo livello. As Roma è una squadra di calcio incredibilmente speciale ed io lascio numerosi ricordi indimenticabili.” Guido Fienga, amministratore delegato dell’As Roma, ha affermato: "Questo è un importante giorno per l'As Roma. È un privilegio per me cominciare a lavorare a stretto contatto con Dan e Ryan. La loro passione e il loro impegno per la squadra sono indiscussi, così come le loro precedenti esperienze finanziarie e commerciali. Sono profondamente onorato di essere stato incaricato di continuare il mio lavoro alla Roma e di iniziare a realizzare il piano industriale che, nel primo anno, metterà le basi per ottenere risultati forti e sostenibili dentro e fuori dal campo". (Rer)