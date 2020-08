Usa: l'ex capo di Stato maggiore di Trump Miles Taylor appoggia Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Miles Taylor, l'ex capo di stato maggiore del Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti, ha appoggiato Joe Biden alla Casa Bianca. Taylor aveva ricoperto il suo ruolo durante la presidenza di Donald Trump. Le critiche di Taylor nei confronti di Trump si aggiungono al coro di ex alti funzionari dell'amministrazione che si sono espressi contro il presidente dopo aver lasciato l'incarico - in particolare l'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton e l'ex Segretario della Difesa James Mattis. Taylor ha affermato che Trump ha cercato di fermare l'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze dall'inviare fondi di soccorso in California perché "era furioso che la gente nello Stato della California non lo sostenesse, e che politicamente non era una base per lui". (Nys)