Brasile: Bolsonaro inaugura centrale elettrica a gas nello stato di Sergipe

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha partecipato all'inaugurazione della centrale termoelettrica Porto de Sergipe I, nel municipio di Barra dos Coqueiros. La centrale dello stato di Sergipe converte il gas naturale in elettricità e ha la capacità di garantire corrente elettrica per i consumi di 16 milioni di persone. Le centrali termoelettriche a gas naturale sono soluzioni più efficienti e meno inquinanti rispetto a gasolio e carbone, in quanto riducono le emissioni di gas fino al 90 per cento. Secondo il ministro delle Miniere e dell'energia, Bento Albuquerque, presente alla cerimonia di inaugurazione, la Porto di Sergipe I è la più grande centrale termoelettrica di questo modello in America Latina. (segue) (Brp)