© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'aeroporto di Fiumicino e Ciampino con i test rapidi, per i viaggiatori di rientro dai Paesi a rischio, si sta ottenendo "un ottimo risultato perché vengono precocemente intercettati positivi asintomatici. A Roma è in corso l’azione più importante di sanità pubblica per prevenire i casi di rientro". Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (Rer)