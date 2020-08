Argentina: coronavirus, migliaia di manifestanti in strada contro la quarantena e il governo Fernandez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina, dove il 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 dell'America latina, i casi confermati sono 294.569, con 5.703 decessi. Il governo ha alleggerito la quarantena in atto nelle province con meno contagi, ma rimarrà "congelata" ancora fino al 30 agosto il resto del paese tra cui Buenos Aires e il suo hinterland. La forte ripresa dei contagi ha portato il presidente, Alberto Fernandez, a decretare il prolungamento fino al 30 agosto delle misure di isolamento e distanziamento sociale. Fernandez ha affermato tuttavia che, nell'attuale contesto di crisi e a cinque mesi dall'inizio della quarantena, è impraticabile applicare una vera e propria quarantena e che la lotta alla diffusione del virus è affidata ormai principalmente alla "responsabilità sociale individuale". "Continuiamo a parlare di quarantena senza che la quarantena esista", ha affermato il presidente argentino. (segue) (Bua)