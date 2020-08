Usa: capo staff Casa Bianca, Trump disposto a finanziare servizio postale se incluso in pacchetto aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, ha dichiarato oggi che l’amministrazione Trump è disposta a fornire finanziamenti per il servizio postale, a patto che questi siano inclusi in un pacchetto di misure di stimolo all’economia, nel contesto della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus. Parlando alla stampa, Meadows ha tuttavia aggiunto di non avere discusso il tema aiuti con la speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, e il leader democratico del Senato, Chuck Schumer, da oltre una settimana. “Il presidente è molto chiaro su questo: è disposto a finanziare il servizio postale a patto che ciò sia incluso in alcune misure minime se non possiamo metterci d’accordo su un’intesa più ampia”, ha dichiarato. Nei giorni scorsi il presunto candidato alla presidenza del Partito democratico, Joe Biden, ha detto che Donald Trump è contrario a un accordo con i Democratici che includesse il finanziamento per il servizio postale perché "non vuole le elezioni" e punta per questo a boicottare il voto per corrispondenza. (Nys)