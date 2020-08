Migranti: Tajani, missione in Tunisia è tardiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La missione italiana e dell'Ue in Tunisia è tardiva. Bisognava arrivare prima e meglio ad accordi bilaterali con i Paesi da dove partono i migranti. In queste settimane ne sono arrivati troppi e lo avevamo previsto, tant'è che Forza Italia, anche per evitare che l'immigrazione fosse un ulteriore vettore di contagio, ha chiesto con forza la chiusura delle frontiere esterne dell'Ue. Quanto fatto non è sufficiente". Lo ha detto al Tg4 il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.(Rin)