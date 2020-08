Usa: sondaggio Cnn, si accorcia la distanza tra Biden e Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vantaggio del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è notevolmente ridotto rispetto a giugno, secondo un nuovo sondaggio dell'emittente "Cnn". Anche se l'ex vicepresidente mantiene un vantaggio su Trump su diverse questioni di rilievo e la sua scelta del senatore californiano Kamala Harris come compagno di corsa ottiene recensioni ampiamente positive, il segnale è stato accolto con preoccupazione dagli osservatori democratici. Alla vigilia delle convention dei due partiti principali, il 50 per cento degli elettori registrati sostiene il "ticket" di Biden-Harris, mentre il 46 per cento dichiara di sostenere Trump and Pence, con un margine di errore del sondaggio di più o meno quattro punti percentuali. Tra il 72 per cento degli elettori che si dichiarano estremamente o molto entusiasti di votare questo autunno, il vantaggio di Biden su Trump si allarga: 53 per cento contro il 46 per cento. Secondo un altro sondaggio circolato oggi, di “Abc News” e “Washington Post”, il senatore di Scranton, Pennsylvania, è invece in vantaggio di ben 12 punti percentuali sul presidente in carica. A favore del candidato dem, infatti, si dice pronto a votare il 53 per cento degli elettori registrati contro il 41 per cento per il capo della Casa Bianca. Simile il margine di vantaggio tra gli elettori “probabili”, 54 a 44. A pesare sulle possibilità di rielezione di Trump sono in particolare due questioni: solo il 14 per cento degli intervistati ritiene che la pandemia di coronavirus sia sotto controllo e due terzi degli statunitensi ritiene che l’economia è in cattiva salute, il dato peggiore dall’ottobre del 2014. (Nys)