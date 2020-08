Coronavirus: Viminale a prefetti, convocare comitati per rispetto norme discoteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, ha inviato ai prefetti una circolare sull'applicazione della direttiva emanata dal ministro della Salute Roberto Speranza sullo stop al ballo e l'obbligo di mascherine dalle 18 alle 6 nei luoghi della movida. La circolare chiede di convocare i Comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza in modo da organizzare i servizi di vigilanza sul territorio per far rispettare le nuove prescrizioni. I prefetti vengono invitati anche a coinvolgere sindaci e polizia locale "per le misure di vigilanza, prevenzione e controllo ritenute più idonee a scongiurare la violazione delle predette prescrizioni".(Rin)