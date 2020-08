Brasile: presidente della banca statale Bndes positivo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della banca Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), Gustavo Montezano, è risultato positivo al test per il Covid-19. Lo ha riferito oggi l'isituto di credito statale Bndes, sottolineando che Montezano si sente bene e continuerà a lavorare da remoto. L'ingegnere era stato sottoposto al test Rr-Pcr alla fine della scorsa settimana, dopo aver mostrato i sintomi della malattia. "Dall'insorgenza dei sintomi, tutte le misure di isolamento sociale sono state da lui spontaneamente adottate. Lo stato di salute di Montezano è buono e continuerà ad esercitare la sua attività, in regime di home office", ha informato la Bndes. (segue) (Brp)