Calcio: finisce l'era Pallotta, l'As Roma passa a Friedkin "impegno totale"

- Si è conclusa l’operazione di acquisizione dell’A.S. Roma da parte di Dan Friedkin. La sua società, con sede nel Delaware, ha acquisito l’86,6 per cento delle azioni di proprietà di James Pallotta. Come si legge in un comunicato congiunto, “The Friedkin Group, As Roma Spv Llc e As Roma spa annunciano il perfezionamento, in data odierna, dell’acquisizione, da parte di Romulus and Remus Investments Llc – una società costituita ai sensi delle leggi del Delaware e designata da Tfg ai fini dell’acquisizione di 544.468.535 azioni ordinarie del Club, rappresentative di circa l’86,6 per cento del capitale sociale, di cui una partecipazione diretta del 3,3 per cento del capitale sociale del Club e una partecipazione indiretta dell’83,3 per cento detenuta attraverso la società Neep Roma Holding Spa, la partecipazione di maggioranza". Con un investimento di oltre 63 milioni di euro, Friedkin diventa il patron dell'As Roma. (segue) (Rer)