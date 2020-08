Usa: amministrazione Trump apre rifugio in Alaska alla trivellazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha approvato oggi un piano per aprire un rifugio per la fauna selvatica artica incontaminata in Alaska alle trivellazioni petrolifere, facendo infuriare i gruppi ambientalisti. Lo riporta il sito "Politico". Il piano è in cantiere da quando il Congresso, nel suo disegno di legge fiscale del 2017, ha imposto al Dipartimento dell'Interno di mettere all'asta i contratti d'affitto per le trivellazioni nel Rifugio Nazionale Artico per la fauna selvatica (Anwr). Si aprirebbe la cosiddetta area 1002, una zona di 1,5 milioni di acri lungo la costa del Mare di Beaufort. "Credo che ci potrebbe certamente essere una vendita all'asta entro la fine dell'anno", ha detto il Segretario degli Interni Usa, David Bernhardt, ai giornalisti. Le compagnie petrolifere hanno cercato di accedere all'Anwr per decenni, ma la decisione ufficiale di aprirla arriva in un momento in cui pochi nel settore vogliono rischiare su proprietà inesplorate con pochi dati sulle risorse petrolifere sotto la superficie. Ma Bernhardt ha detto che nonostante l'assenza di dati sismici che le compagnie usano per mappare i giacimenti petroliferi prima di trivellare, si aspettava che l'interesse fosse forte. (Nys)