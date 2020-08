Digitale: al via bando su Poli europei di innovazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli European Digital Innovation Hub sono un’azione fondamentale per l’attuazione del processo di trasformazione digitale del Paese e del trasferimento tecnologico al sistema produttivo delle Pmi e alla PA – ha affermato il ministro dell’Università della ricerca, Gaetano Manfredi - L’intero progetto di innovazione nasce da una stretta collaborazione tra i Ministeri competenti con una visione di forte qualificazione degli interventi in una dimensione internazionale. Si realizza così una rete di nodi distribuiti sul territorio italiano ma integrati nella rete europea della ricerca e dell’innovazione che va a rinsaldare un forte legame anche con le iniziative svolte in ambito regionale. Le tematiche d’interesse dei Digital Innovation Hub - Intelligenza artificiale, Sicurezza informatica, Big Data e Sistemi di Calcolo ad Alte prestazione e Tecnologie Digitali - rientrano in modo significativo nel Piano nazionale della ricerca. Sono temi in cui il sistema universitario e della ricerca è altamente competitivo e va sostenuto con importanti investimenti". (segue) (Com)