Bolivia: ministro Interni Murillo su mancata partecipazione Morales a funerali sorella, "è un codardo" (5)

- Esther, sposata e con tre figli, era assieme a Hugo gli unici due fratelli Morales ancora in vita. I genitori Dionisio Morales e Maria Ayma avevano avuto in tutto sette figli, di cui Evo era il quinto, ma tre erano morti da piccoli. Agli inizi della carriera da presidente si era detto che Morales, non sposato, avrebbe affidato a Esther il ruolo di "firts lady". Il "cocalero" aveva però deciso di rinunciare tanto per accuse di nepotismo quanto per non investire su una figura che riteneva avrebbe potuto svilire il ruolo della donna. Esther, ha raccontato più volte Evo, accolse con dispiacere la decisione, anche se nel tempo avrebbe avuto modo di rappresentare la Bolivia in alcune cause ed attività pubbliche internazionali. (Brb)