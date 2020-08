Difesa: Guardia costiera, effettuati 68 interventi nel fine settimana di ferragosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'alto-adriatico, un repentino cambio delle condizioni meteomarine, ha causato un improvviso fortunale con raffiche di vento di 40 nodi e visibilità ridotta, cogliendo di sorpresa i diportisti della zona, con la Capitaneria di porto di Monfalcone che ha dovuto coordinare contemporaneamente 7 operazioni di soccorso ad altrettante unità, tra le quali diversi natanti e imbarcazioni a vela: 25, nel complesso, le persone tratte in salvo dai Comandi friulani. Complessivamente, in questa tre-giorni, sono stati oltre 28 mila i controlli assicurati dal personale del Corpo, dei quali 4.600 ispezioni presso stabilimenti balneari e 4.000 controlli su unità da diporto: non sono mancate le violazioni amministrative in materia di sicurezza della navigazione, con circa 450 contestazioni ad unità da diporto, 150 delle quali correlate all'esercizio della navigazione in aree riservate alla balneazione. (segue) (Com)