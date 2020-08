Digitale: al via bando su Poli europei di innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’individuazione dei Poli è prevista una procedura di selezione in due fasi: una preselezione nazionale volta ad individuare un elenco di soggetti che hanno capacità tecnico-scientifica e giuridico-amministrativa per partecipare alla rete; una gara ristretta, gestita dalla Commissione europea, cui saranno invitati i candidati presentati dagli Stati membri. Le due fasi della procedura di selezione permetteranno ai Poli di avere una copertura dei costi ammissibili che in alcuni casi potrà essere pari al 100 per cento. Il ministero dello Sviluppo economico ha stanziato – con direttiva del ministro del 13 agosto 2020, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione - 97 milioni di euro per il cofinanziamento delle iniziative destinatarie delle agevolazioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. A tale quota potranno, altresì, concorrere altri ministeri, eventuali regioni, province autonome ed altre amministrazioni pubbliche mediante proprie risorse. “Il trasferimento tecnologico e la digitalizzazione sono tra le priorità di politica industriale europea - ha dichiarato il ministro Stefano Patuanelli - . Con questo bando abbiamo l'occasione di rendere i nostri centri di innovazione e di trasferimento tecnologico più forti e più uniti e di migliorare il sostegno alle PMI in questa trasformazione essenziale per la loro competitività. Una occasione molto concreta per 'fare sistema' in un'azione cruciale per il nostro futuro. Mi aspetto candidature di grande qualità grazie all'impegno del mondo delle imprese e delle Università e dei centri di ricerca. Il governo, attraverso la sinergia portata avanti dai tre Ministeri coinvolti, è impegnato a favorire la trasformazione digitale del sistema produttivo e della pubblica amministrazione, come volano di sviluppo e di crescita economica sia a livello nazionale che europeo". (segue) (Com)