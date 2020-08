Digitale: al via bando su Poli europei di innovazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un passo importante per sviluppare una rete di poli di innovazione digitale italiana ed europea – aggiunge il ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano -. Per poter competere a livello internazionale è necessario un gioco di squadra, sviluppare le eccellenze territoriali già nate e farne crescere di nuove. La direzione deve essere comune e basata non solo su progetti ma su importanti sfide a cui la società è chiamata a rispondere nei prossimi anni, non solo a livello regionale o nazionale ma a livello europeo. Per ottenere questo risultato, fondamentale è rafforzare il legame tra ricerca, imprese e servizi della pubblica amministrazione. Proprio in questa direzione va sia questa azione, sia il protocollo firmato pochi giorni fa tra i tre ministri. È ormai un obbligo per il nostro paese recuperare il terreno perso nello sviluppo e nell’applicazione di innovazione e nuove tecnologie per fornire una prospettiva chiara di futuro fondata su risultati”. (Com)