Autostrade: A1 Milano Napoli, chiusa per una notte la stazione di Valmontone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21 di questa sera lunedì 17 alle 5 di martedì 18 agosto, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Firenze/Roma. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro sulla stessa A1 o di San Cesareo, sulla Diramazione Roma sud. Lo comunica Autostrade per l'Italia. (Com)