Usa: Air Force One di Trump sfiorato da un drone, indaga l'intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato quasi colpito da quello che sembra essere un piccolo drone. È successo quando l'Air Force One si è avvicinato a un aeroporto vicino a Washington ieri notte, secondo la stampa locale. Il dispositivo, che era giallo e nero e aveva la forma di una croce, si trovava fuori dal lato destro dell'aereo. È stato visto da diversi passeggeri del jet, avvenuto poco prima che l'aereo atterrasse alle 17:54. I Servizi Segreti non hanno risposto immediatamente lunedì alla richiesta di conferma delle segnalazioni. Il Comando della Difesa Aerospaziale del Nord America ha rivolto domande ai Servizi Segreti. L'Amministrazione dell'Aviazione Federale (Faa) ha rivolto domande in merito all'Aeronautica Militare. La maggior parte dei droni civili pesa solo qualche chilo e probabilmente non potrebbe abbattere un jet. Ma le ricerche del governo suggeriscono che il danno potrebbe essere maggiore di quello di un uccello di dimensioni simili, che potrebbe frantumare il parabrezza di un abitacolo o danneggiare un motore. Trump volava con un Boeing 757 modificato che fa parte della flotta presidenziale. La Faa riceve migliaia di segnalazioni all'anno in cui i droni volano troppo vicini ad altri aerei o operano in aree riservate. La maggior parte dei rapporti proviene dai piloti. Secondo le attuali normative federali, i droni devono essere pilotati in vista dell'operatore e non devono essere più alti 122 metri da terra senza deroghe speciali. Mentre i modelli di droni più popolari sono dotati di un software progettato per prevenire voli a lungo raggio, gli incidenti continuano verificarsi, secondo i registri governativi.(Nys)