Napoli: Verdi, paradossali attese estenuanti per mezzi pubblici

- "La situazione è davvero paradossale perché molti cittadini non sono andati in vacanza, la città non si è affatto e svuotata e c'è stato, nonostante l'emergenza sanitaria, un discreto ritorno di turisti ma il trasporto pubblico funziona a singhiozzo, ed è un eufemismo". Lo ha detto in una nota il consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha aggiunto: "Crediamo che le ferie andassero distribuite e programmate meglio, con più criterio senza che fossero arrecati disagi, che già durante l'anno non mancano di certo, alla cittadinanza e ai visitatori. Bisogna cambiare registro nel settore dei trasporti pubblici, così non si va da nessuna parte ed il turismo non viene incentivato. Inoltre bisognerebbe anche incentivare l'utilizzo del tram, un sistema di trasporto ecologico, ma se si devono attendere 70 minuti dubitiamo che possa riscuotere successo". (Ren)