Maltempo: nubifragio a Torino, alberi caduti e allagamenti

- Oltre 70 mm di pioggia in un'ora. È questo il dato diffuso da Arpa Piemonte che certifica l'eccezionalità del nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio a Torino. Un temporale che ha avuto un costo pesante per la Città tra alberi spezzati, piante piegate e allagamenti che hanno invaso le strade, i portici e le stazioni della metropolitana con i tombini che in larga parte sono rimasti otturati da foglie e rami. (Rpi)