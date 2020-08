Algeria: ministro Industria, incontro con le parti sociali per definire “nuovo orientamento” economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Industria algerino, Ferhat Ait Ali Braham, ha dichiarato che la riunione sul piano di rilancio economico e sociale prevista martedì e mercoledì ad Algeri sarà incentrata sull’elaborazione di un “nuovo orientamento” economico, in accordo con partner sociali, esperti finanziari e sociologi. “Non è un incontro tripartito come quelli organizzati nel passato, ma una vera concertazione che permetterà al governo di ascoltare e dialogare con le parti sociali”, ha detto il ministro parlando oggi alla radio pubblica algerina. Il ministro ha quindi annunciato la presenza di oltre 300 partecipanti, di cui un terzo indipendenti. “Il nostro obiettivo è tracciare un nuovo cammino per arrivare a un’economia nuova”, ha detto Braham. (Ala)