Difesa: Guardia costiera, effettuati 68 interventi nel fine settimana di ferragosto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Crotone, prosegue il comunicato, un battello della Guardia Costiera, impegnato in attività di pattugliamento sotto costa per garantire il rispetto dei limiti della navigazione, ha individuato un mezzo che navigava pericolosamente, incurante dei divieti e del concreto pericolo rappresentato per i bagnanti: il mezzo è stato intercettato dall'unità della Guardia Costiera che ha contestato al conducente pesanti sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di sicurezza introdotti da ordinanze di sicurezza locali. Nell'operazione "Mare Sicuro", che continuerà come ogni anno fino al termine della stagione estiva, il personale del Corpo è stato impegnato in attività di verifica del rispetto delle disposizioni volte a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, laddove inserito negli appositi dispositivi provinciali di Pubblica sicurezza. Nell'ambito dell'operazione nazionale "Mare Sicuro", operano oltre 3 mila uomini e donne, 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei. (Com)