Digitale: al via bando su Poli europei di innovazione

Dalle ore 8 del prossimo 10 settembre e fino alle ore 19 del 24 settembre, sarà aperta la procedura di preselezione nazionale per l'istituzione della rete europea di Poli europei di innovazione digitale. E' quanto prevede il decreto del ministero dello Sviluppo economico, emanato oggi, con cui vengono resi noti i criteri e le modalità di presentazione delle domande e dei progetti da finanziare. Nel contesto del "Programma Europa Digitale", a sostegno della trasformazione digitale delle società e delle economie europee, è infatti prevista la costruzione di una rete europea di Poli di innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs - EDIHs) cui sarà affidato il compito di assicurare la transizione digitale dell'industria, con particolare riferimento alle Pmi, e della pubblica amministrazione attraverso l'adozione delle tecnologie avanzate, come l'Intelligenza Artificiale, il Calcolo ad Alte Prestazioni e la Sicurezza Informatica. A tal proposito è stato sottoscritto - il 6 agosto scorso - un Protocollo d'intesa tra i Ministri dello Sviluppo economico, dell'Università e della ricerca e per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che ha lo scopo di strutturare la collaborazione istituzionale per la definizione della procedura di preselezione ed il cofinanziamento nazionale.