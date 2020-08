Bolivia: ministro Interni Murillo su mancata partecipazione Morales a funerali sorella, "è un codardo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Interni della Bolivia, Arturo Murillo, ha dichiarato oggi che l'ex presidente Evo Morales, non è tornato nel paese per partecipare ai funerali della sorella, deceduta ieri a causa della Covid-19, perché "è un codardo". "Dispiace moltissimo la morte di tutte le persone e chiaramente dispiace anche la morte della sorella di Evo Morales, ma ancor più dispiace che Evo Morales sia un codardo e non possa venire a seppellire la sorella", ha detto Murillo. L'affermazione del ministro, rilasciata nel corso di un'intervista con l'emittente radiofonica "Panamericana", arriva in risposta alla denuncia fatta dal leader "cocalero", secondo il quale "l'odio, il razzismo e la persecuzione politica" gli impediscono di vedere, per l'ultima volta la sua unica sorella. Secondo Murillo, Morales "cerca di giocare il ruolo della vittima agli occhi del mondo". "Nessuno lo sta perseguitando, l'unica cosa che lo perseguita è la sua coscienza", ha aggiunto. (segue) (Brb)