Bolivia: ministro Interni Murillo su mancata partecipazione Morales a funerali sorella, "è un codardo" (2)

- Esther Morales Amaya, sorella dell'ex presidente della Bolivia, Evo, è morta domenica all'età di 70 anni dopo aver contratto il nuovo coronavirus. Lo ha comunicato lo stesso "cocalero" denunciando, in alcuni messaggi pubblicati sul proprio profilo twitter, l'impossibilità di accompagnare il dolore della famiglia in patria. "Tanto odio, razzismo e persecuzione politica mi impediscono di vedere, per l'ultima volta, alla mia unica sorella", ha scritto Morales che, a seguito delle proteste per presunte frodi elettorali e su pressione delle Forze armate, ha dovuto lo scorso autunno abbandonare il paese. "Per me Esther è stata mia madre. La storia giudicherà", ha aggiunto Morales. (segue) (Brb)