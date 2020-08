Bolivia: ministro Interni Murillo su mancata partecipazione Morales a funerali sorella, "è un codardo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver registrato diverse complicazioni nelle condizioni mediche di base, la sorella dell'ex presidente era stata ricoverata il 9 agosto in un ospedale della provincia di Oruro, nel reparto di terapia intensiva. La donna, riportano i media locali, soffriva anche di un'altra patologa, non meglio specificata. "Mi addolora non poter salutare mia sorella, che per me era una madre, per ringraziarla del suo amore, della sua onestà e coraggio", ha proseguito il leader del Movimento al socialismo (Mas) ricordando l'importanza di Esther anche nella sua vita pubblica. "Quando, da dirigente politico, mi arrestavano e isolavano, lei mi difendeva e si batteva per la mia libertà. Mi ha accompagnato nei momenti più duri senza mai temere rappresaglie. Non ha mai ricoperto incarichi pubblici e nonostante questo nel golpe del 2019 hanno bruciato casa sua e l'hanno perseguitata". (segue) (Brb)