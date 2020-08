Serbia-Kosovo: presidente Vucic conferma partecipazione a colloqui a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata precedente anche il presidente kosovaro Hashim Thaci aveva reso noto alle autorità statunitensi che non avrebbe preso parte all'incontro. "Il presidente del Kosovo ci ha appena informato di aver annullato il suo viaggio a Washington a seguito dell'annuncio del procuratore speciale. Rispetto la sua decisione di non partecipare alle discussioni fino a quando le questioni legali di tali accuse non saranno risolte", aveva scritto allora Grenell su Twitter. "Attendiamo con impazienza le discussioni di sabato che saranno guidate dal presidente Vucic e dal primo ministro Hoti", aveva aggiunto Grenell prima di sapere dell'annullamento della presenza anche da parte del primo ministro kosovaro. Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, e altri nove esponenti politici del paese sono stati incriminati per crimini di guerra dall'Ufficio del procuratore speciale dell'Aia. (segue) (Seb)