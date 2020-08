Serbia: leader Dss Jovanovic, possibili elezioni anticipate nel 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intervista pubblicata da "Danas" il 7 agosto, Obradovic ha dichiarato che la futura collaborazione potrebbe concentrarsi sulle prossime elezioni amministrative nella capitale Belgrado. "Restiamo aperti a dei colloqui su una lista comune per le elezioni cittadine di Belgrado e su un candidato congiunto per le prossime elezioni presidenziali, mentre per delle elezioni parlamentari anticipate dovremmo considerare se sia meglio andare con una o due liste", ha osservato Obradovic aggiungendo che per aderire ad un nuovo blocco è necessario un programma maggiormente definito. "Siamo entrati a far parte di Szs grazie al programma concordato in 30 punti e non volevamo entrare in una nuova alleanza politica senza un programma chiaro. Rimaniamo fedeli al programma in 30 punti e continuiamo da soli, ma sono sicuro che coopereremo tecnicamente in futuro", ha detto il leader di Dveri. Alla richiesta di un commento sulla dichiarazione del funzionario di Dveri Ivan Kostic, secondo il quale il movimento non si unisce alla nuova organizzazione a causa della questione del Kosovo, Obradovic ha osservato che Dveri non può far parte di un'alleanza politica che non ha una posizione chiara su tale questione. "Oggi abbiamo un disperato bisogno di un movimento costituzionale comune per la difesa del Kosovo, e su questo tema vogliamo la cooperazione con tutti nell'opposizione, ma anche con i sostenitori dei partiti al governo che non vogliono rinunciare a parti del territorio dello Stato", ha concluso il leader di Dveri. (Seb)