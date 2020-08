Speciale difesa: ministro Serbia, alla vigilia dei colloqui con Pristina si tenta sempre di indebolire Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni volta che si avvicina il momento dei colloqui fra Belgrado e Pristina, vengono lanciati degli attacchi alla Serbia per indebolire il presidente Aleksandar Vucic. Lo ha detto il ministro della Difesa serbo, Aleksandar Vulin, in merito alle foto che mostrerebbero dei militari serbi partecipare alle proteste in Bielorussia. Vulin, citato dalla stampa di Belgrado, ha detto che queste sono “notizie false” utilizzate per mettere in difficoltà la Serbia come paese libero e militarmente neutrale. (Seb)