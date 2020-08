Tunisia-Italia: Di Maio, ci aspettiamo "determinazione immediata" contro flussi migratori irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia si aspetta dalla Tunisia "determinazione immediata" nell’intervenire contro i flussi migratori irregolari. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi di Maio, parlando alla stampa al termine della sua visita a Tunisi. “Abbiamo ribadito sia al presidente sia al capo del governo designato e al ministro degli Esteri che apprezziamo gli sforzi della Tunisia nel contrasto all’immigrazione clandestina. L'Italia è pronta ad aiutare la Tunisia in tutti i modi per riuscire a contrastare il traffico illegale di esseri umani”, ha detto Di Maio. Allo stesso tempo “concordiamo sul fatto che serva subito una riunione che porti avanti i negoziati per un accordo quadro in materia migratoria, che consenta di gestire questo fenomeno in una cornice più ampia, non solo securitaria”. (segue) (Cas)