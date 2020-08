Tunisia-Italia: Di Maio, ci aspettiamo "determinazione immediata" contro flussi migratori irregolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al presidente incaricato, ha dichiarato il ministro, “abbiamo detto che siamo pronti a potenziare i programmi di cooperazione , ma ci aspettiamo cooperazione piena per fermare le partenze irregolari e sgominare le organizzazioni di trafficanti”. Alla riunione hanno partecipato anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, insieme al commissario europeo per gli Affari interni, la svedese Ylva Johansson, e il commissario europeo per il Vicinato e l'allargamento, l'ungherese Oliver Varhelyi. “ La presenza dei commissari è stata preziosa perché oltre ai programmi di cooperazione bilaterali possiamo avvalerci di tanti programmi europei. Siamo pronti a finanziare un grande piano per la gioventù tunisina, fornire strumenti che servano a contrastare le partenze irregolari, ma ci aspettiamo determinazione immediata nell’intervenire contro i flussi irregolari”, ha detto Di Maio. (Cas)