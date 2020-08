Coronavirus: un sistema di tamponi pit stop a Rivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sistema di tamponi pit stop a Rivoli. È l'iniziativa lanciata da AslTo3 per affrontare la richiesta di controlli anti-Covid per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Il servizio negli ultimi giorni è stato incrementato, raddoppiando giorni e orari di disponibilità. In questo modo viene effettuato un tampone ogni 3 minuti. Si può accedere al servizio attraverso una prenotazione da lunedì al sabato dalle 8:30 alla 16 (il sabato fino alle 15) presso l'ospedale di Rivoli. E l'esito è previsto in 24 ore, richiedendolo direttamente al proprio medico curante. Anche le altre postazioni pit stop dell'azienda: Avigliana, Collegno, Pinerolo, Orbassano, Susa e Venaria, sono pronte a incrementare il servizio se necessario. Con la mail rientriestero@aslto3.piemonte.it si può prenotare il tampone con alcuni giorni di anticipo, comunicando cognome e nome, data di nascita, codice fiscale, data e paese di provenienza, giorno del rientro e numero di cellulare. Inoltre si può contattare il numero telefonico 0119551944. "Ci rendiamo conto di quanto sia importante evitare ai cittadini eventuali disagi e limitare l'isolamento - sottolinea il Direttore Generale AslTo3 Flavio Boraso - per questo come azienda siamo intervenuti fin da subito e già da questa mattina abbiamo cominciato con i tamponi previsti dal nuovo decreto".(Rpi)