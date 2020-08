Ecuador: prorogato termine per presentare candidature alle presidenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi altri partiti, pur non avendo ancora confermato attraverso il voto delle primarie, hanno già definito le candidature. Il prossimo 20 agosto il partito Società Patriottica (Sociedad Patriotica) confermerà Lucio Gutirrez come suo candidato alla presidenza. Il politico è già stato presidente dal 2003 e dal 2005 ed è nuovamente candidato nel 2009 (perse contro Rafael Correa), e nel 2013 (terzo classificato). Il 22 agosto sono invece in programma le primarie del partito Società unita più azione (Suma), partito del presidente Lenin Moreno, che ratificherà Guillermo Celi come candidato. Lo stesso giorno il partito Concertazine (Concertacion) proclamerà Cesar Montufar come proprio candidato. Sempre il 22 il partito Libertà è popolo (Libertad es Pueblo), ufficializzerà la candidatura di Fernando Balda come suo candidato, mentre il partito Insieme possiamo (Juntos Podemos) ufficializzerà quella di Paul Carrasco. Il 23 agosto il partito Forza Ecuador (Forca Ecuador) proclamerà Abdalá Bucaram come candidato alla presidenza. (segue) (Mec)