Ecuador: prorogato termine per presentare candidature alle presidenziali (7)

- La decisione del Cne muoveva da una richiesta della procura generale, secondo cui c'erano state irregolarità nelle procedure di iscrizione al voto. Con un regolamento transitorio varato a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, l'organo elettorale aveva stabilito che i partiti avrebbero potuto effettuare le riunioni di preparazione al voto in via telematica, ma che i candidati alle varie cariche in lizza si sarebbero dovuti presentare fisicamente presso le istituzioni ecuadoriane. Un paletto che rendeva nella pratica impossibile la candidatura a vicepresidente di Correa, da tempo esiliato in Belgio e atteso in patria da un ordine di arresto. I seguaci di Fcs hanno fato ricorso ricordando che il Codice democratico impone come unico limite alle candidature la selezione avvenuta al di fuori dei processi interni ai partiti. (segue) (Mec)