Coronavirus: anche in Valle d'Aosta chiuse le discoteche e obbligo mascherina

- Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha firmato oggi "l’ordinanza con la quale è stata revocata la precedentedel 10 luglio 2020, entrata in vigore il giorno successivo, che disponeva l’apertura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con attività di ballo svolte esclusivamente in spazi esterni.Le disposizioni di cui all’ordinanza hanno decorrenza a partire da oggi, sino a nuovo provvedimento". Ma non è tutto perché in una nota la presidenza della Regione ha ricordato che "n attuazione della suddetta ordinanza ministeriale, ferme restando le disposizioni ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo dalle ore 18 alle ore 6, di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale". (Ren)