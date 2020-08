Lombardia: Fidanza (Fd’I), a Lampugnano gli islamici pregano accalcati e intanto le discoteche chiudono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il governo giallorosso chiude le discoteche, mettendo in ginocchio un settore vitale per l'economia del Paese, nella moschea sorta accanto al PalaSharp di Lampugnano i musulmani possono dedicarsi alla preghiera del venerdì senza mascherina, senza distanziamento, senza alcun controllo". Lo afferma in una nota l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commentando le immagini rese note dal sito ‘La nuova bussola quotidiana’ in cui diversi fedeli islamici si riuniscono in preghiera senza rispettare le ordinanze anti-covid come distanziamento e mascherine. "Il video reso noto dal sito ‘La nuova bussola quotidiana’ non lascia spazio a interpretazioni, prosegue Fidanza, rilevando che" agli italiani si impongono regole assurde, come quella di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino, alla comunità islamica si lascia libertà assoluta. Anche quella di mettere a repentaglio la sicurezza e la salute di tutti. E la giunta Sala come sempre è complice di questa situazione con il suo silenzio". (Com)